Torcedores do Flamengo lotaram novamente o Maracanã - Paula Reis / Flamengo

Torcedores do Flamengo lotaram novamente o MaracanãPaula Reis / Flamengo

Publicado 26/09/2022 21:40

O Flamengo informou que os ingressos para o jogo contra o Red Bull Bragantino, no próximo sábado (01/10), no Maracanã, e Internacional (05/10) serão vendidos a partir das 9h terça-feira, para os sócios-torcedores, através do site oficial do clube. A comercialização para o público geral deve ocorrer na quarta-feira, caso haja disponibilidade.



Diferentemente do que é praticado em jogos das copas, no Campeonato Brasileiro não é necessário emitir o voucher para retirar o ingresso físico. O cartão servirá como ingresso para entrar no Maracanã, para os sócios que tiverem tal vantagem.

Nação, nesta terça-feira, às 9h, começa a venda de ingressos para a partida entre Flamengo e Bragantino, marcada para o dia 01/10. O duelo, válido pelo Brasileirão, será realizado no Maracanã.



https://t.co/Q94rMuz2fA pic.twitter.com/bcNMOox4Tn — Flamengo (@Flamengo) September 26, 2022

A venda de ingressos para a partida contra o Internacional também começa nesta terça-feira para os sócios-torcedores do Nação. As entradas poderão ser adquiridas a partir das 9h. Acesse https://t.co/Q94rMuhro2, garanta o seu lugar e torça pelo Mais Querido no Maracanã. pic.twitter.com/8sF222Mkkc — Flamengo (@Flamengo) September 26, 2022

Antes dos jogos em casa, o Flamengo enfrenta o Fortaleza, nesta quarta-feira (28), no Castelão. O Rubro-Negro é o quarto colocado no Brasileirão, com 45 pontos, 12 a menos do que o líder Palmeiras.

Confira os horários

(09h) - Pacotes / Diamante / Maior do Mundo (0/1)

(11h) - Platina / Mais Querido (2)

(13h) - Ouro / Sempre Contigo (3)

(15h) - Prata / Jogamos Juntos (4)

(17h) - Bronze / Onde Estiver (5)