Publicado 26/09/2022 18:54

Rio - Um dos principais ídolo da história do Flamengo, Gabigol teve seu nome ventilado no Fenerbahçe no último fim de semana. No entanto, apesar disso, de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o staff do atacante e o próprio clube carioca negaram o interesse do clube turco no artilheiro.

A informação do suposto desejo da equipe de Jorge Jesus foi dada pelo jornal turco "Fanatik". O Fenerbahçe estaria preparando uma proposta de 33 milhões de euros (cerca de R$ 168 milhões na cotação atual) para contratar o artilheiro na janela de janeiro de 2023.

O desejo do clube turco teria a ver com Jorge Jesus. O treinador do Fenerbahçe não está satisfeito com os atacantes que possui no Fenerbahçe e deseja reforços. Gabigol foi comandado pelo português no Flamengo em 2019 e 2020 e viveu no período do Mister o seu melhor momento no Rubro-Negro.

A pedido de Jorge Jesus dois jogadores que estavam no Flamengo já foram contratados pelo Fernabahçe. O zagueiro Gustavo Henrique, que foi emprestado pelo Rubro-Negro, com opção de compra e o volante Willian Arão que foi negociado em definitivo.

Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 e em pouco tempo se tornou um grande ídolo do clube carioca. No total, o atacante conquistou uma Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Campeonatos Cariocas.