Torcedores do Flamengo lotaram novamente o MaracanãPaula Reis / Flamengo

Publicado 26/09/2022 14:07

Rio - A disputa por ingressos para o segundo jogo da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Corinthians, no dia 19 de outubro, no Maracanã, está acirrada. Com apenas três horas e meia de venda, a torcida rubro-negra já adquiriu 37.523 entradas.

Até o momento da parcial, apenas sócios-torcedores do plano Diamante, o mais completo, estavam aptos a comprar. A venda para os sócios do plano Platina foram iniciadas às 14h desta segunda.

Antes do jogo no Maracanã, o Flamengo irá visitar o Corinthians, no dia 12, na Neo Química Arena, na primeira partida da decisão.

Confira o horário de abertura da venda para cada categoria:



26/09, (10h) - Pacotes / Diamante / Maior do Mundo (0/1)

26/09, (14h) - Platina / Mais Querido (2)

26/09, (18h) - Ouro / Sempre Contigo (3)

27/09, (10h) - Prata / Jogamos Juntos (4)

27/09, (14h) - Bronze / Onde Estiver (5)

27/09, (18h) - Nação Jr. / Público geral online (6)

13/10, (10h) - pontos de troca, pontos de venda físicos e Gratuidades

19/10, (17h) - Encerramento das vendas on-line

Confira os valores dos ingressos para as diferentes categorias:



Norte (Flamengo)

- Diamante: R$70,00

- Platina: R$98,00

- Ouro: R$98,00

- Prata: R$112,00

- Bronze e planos antigos: R$140,00

- Público Geral: R$280,00 (meia R$140,00)



Sul (Flamengo)

- Diamante: R$100,00

- Platina: R$140,00

- Ouro: R$140,00

- Prata: R$160,00

- Bronze e planos antigos: R$200,00

- Público Geral: R$400,00 (meia R$200,00)



Leste Superior (Flamengo)

- Diamante: R$150,00

- Platina: R$210,00

- Ouro: R$210,00

- Prata: R$240,00

- Bronze e planos antigos: R$300,00

- Público Geral: R$600,00 (meia R$300,00)



Leste Inferior (Flamengo)

- Diamante: R$162,50

- Platina: R$227,50

- Ouro: R$227,50

- Prata: R$260,00

- Bronze e planos antigos: R$325,00

- Público Geral: R$650,00 (meia R$325,00)



Oeste (Flamengo)



- Diamante: R$200,00

- Platina: R$280,00

- Ouro: R$280,00

- Prata: R$320,00

- Bronze e planos antigos: R400,00

- Público Geral: R$800,00 (meia R$400,00)



Maracanã Mais

- Diamante: R$681,25

- Platina: R$923,75

- Ouro: R$923,75

- Prata: R$1045,00

- Bronze e planos antigos: R$1287,50

- Público Geral: R$2500,00 (meia R$1287,50)