Jogadores do Flamengo comemoram mais uma vitória - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/09/2022 15:02

Rio - Em mais de seis anos vestindo a camisa do Flamengo, Diego Ribas viveu altos e baixos e conhece bem a pressão de vestir a camisa do clube de maior torcida do Brasil. Em entrevista ao canal "Desimpedidos", o camisa 10 falou sobre a cobrança "exagerada" em alguns momentos e alertou sobre os perigos dela.

"Isso existe (a pressão). Vai mudar muito a forma como você encara tudo isso. Em uns lugares são mais, em outros, menos. Definitivamente no Brasil, de todos os clubes em que joguei, é o lugar em que isso mais exige. Essa cobrança, essa pressão, e, em alguns momentos, exagerada. Eu sempre procuro me posicionar, com respeito, com amor, mas alertar: ‘cuidado com a direção que isso está tomando’. Isso pode encerrar e prejudicar muitas carreiras", disse Diego.

"O atleta de alto rendimento tem que saber lidar com isso, com pressão e cobrança, mas concordo que tem sido um problema, que acredito de uma insatisfação constante. ‘Queremos ser campeões’. Ganhou? ‘Queremos o outro também, e o outro também’. Chega um momento em que você se torna refém das suas conquistas", completou.

A passagem de Diego pelo Flamengo pode terminar com chave de ouro. Com contrato apenas até o fim do ano e que não será renovado, o meia ainda disputará as finais da Copa do Brasil e da Libertadores pelo clube.