Diego RibasMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/09/2022 19:50

Rio - O meia Diego Ribas, de 37 anos, está encerrando o seu contrato com o Flamengo e já definiu que não irá atuar mais em nenhum clube do Brasil. Em participação no podcast "Fala, Brasólho!', do canal Desimpedidos, ele afirmou que recebeu uma oferta para voltar ao Santos.

"O presidente do Santos me ligou, treinadores me ligaram, recebi propostas interessante, mas nada que me fizesse encerrar aqui e seguir para outra. Está sendo maravilhoso, estamos em um final de temporada que pode acabar da forma que merecemos. Então, essa decisão é permanente, não jogo em outro clube do Brasil", disse.

Diego foi revelado pelo Santos, sendo campeão do Brasileiro em 2002. No ano seguinte iniciou sua carreira no futebol do exterior. O meia do Flamengo admitiu que tem boas chances de parar de jogar no fim de 2022.

"Está caminhando também para encerrar o ciclo como jogador. Estou me dando esse tempo para definir e estão caminhando as coisas para se encerrar. Estou em paz quanto a isso, é minha vida. O jogador se vê como futebol. Por isso que há o conflito em encerrar a carreira. É só uma fatia da pizza. Sou pai, sou filho, sou amigo. Eu tenho claro isso. Você nasce novamente. Depois que encerra o ciclo, você nasce novamente e vai levar a vida. Estou animado com as palestras, tudo isso foi a bagagem que me deu. Estou animado e é uma decisão que estou decidido", afirmou.