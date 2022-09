Jorge Jesus - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/09/2022 19:23

Rio - Atualmente no Fenerbahçe, da Turquia, o técnico Jorge Jesus teve o auge de sua carreira quando comandou o Flamengo. Pelo Rubro-Negro, o português foi responsável pela conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2019, além do Campeonato Carioca, da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana de 2020. Nesta segunda-feira (26), o treinador relembrou a conquista da Libertadores em seu perfil no Instagram.

Confira a publicação de Jorge Jesus:

Jorge Jesus relembrou, em seu Instagram, a conquista da Libertadores de 2019

O treinador deixou o Flamengo em julho de 2020, no auge da pandemia, para acertar com o Benfica, de Portugal, onde ficou até dezembro de 2021. O português assinou com o Fenerbahçe em junho deste ano, e possui contrato com a equipe turca até o final da temporada europeia de 2023.

No tempo em que ficou no Flamengo, Jorge Jesus comandou a equipe em 57 partidas, obtendo 43 vitórias, 10 empates e apenas quatro derrotas. Assim, o Rubro-Negro, quando treinado pelo português, conquistou mais títulos do que perdeu jogos.