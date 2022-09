Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 27/09/2022 12:25

Rio - Com uma projeção de um estádio próprio com capacidade de mais de 100 mil pessoas na região do Gasômetro, na zona portuária do Rio, o Flamengo não voltará atrás com os planos de ter uma casa. Para o vice-presidente do clube, Marcos Braz, o Maracanã 'ficou pequeno' para a torcida rubro-negra. Apesar disso, o dirigente preferiu não dar um prazo para o processo, que está sendo conduzido pelo presidente Rodolfo Landim.

"O Flamengo já esteve, no pensamento, mais longe do estádio. Muita gente dentro do clube já pensou que o estádio do clube era o Maracanã. Em função de vários pontos… O Maracanã diminuiu. Passou de 100 mil para 70 mil torcedores. Isso faz o ingresso ficar mais caro e escasso. Sem ter a intenção, a diretoria não consegue atender todas as classes de flamenguistas. Não é que tirou o povão do estádio, mas não dá para atender todas as classes. É um caminho sem volta, mas não sei quanto tempo isso vai durar", disse ao programa "Reis da Resenha", do Grupo Jovem Pan, na última segunda-feira.

Braz admitiu que o novo estádio seria um legado para a gestão de Landim, mas alertou sobre problemas que podem vir. O exemplo citado foi o endividamento do Corinthians na construção da Neo Química Arena, em São Paulo, um erro que não pode ser cometido pelo Rubro-Negro.

"Na parte esportiva, o Landim conseguiu todos os títulos possíveis e já deixou um legado histórico. Neste segundo mandato, ele também vai querer continuar ser campeão, mas ele vai querer deixar um legado de maior longo prazo. Este processo todo vai passar dos dois anos de mandato do presidente, mas ele não está preocupado com isso. Isso vai ser importante! Vai ser um estádio com mais de 100 mil torcedores", disse e completou:

"O estádio do Corinthians foi um problema para o clube por razões clubes, como parte contratual. O Flamengo tem fazer o estádio próprio, mas tem que saber fazer. O Rodolfo Landim está preparado para isso. Eu te garanto! Ele vai dar o jeito dele", concluiu o mandatário.