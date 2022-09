Jovens do Flamengo têm cabeça raspada no Ninho do Urubu - Marcelo Côrtes/Flamengo

Publicado 27/09/2022 14:12

Rio - Crias da base do Flamengo, Igor Jesus, Pedrinho e Werton foram integrados ao elenco profissional na última semana. Nesta terça-feira, antes da viagem para Fortaleza, o trio foi vítima de um trote no Ninho do Urubu e acabou com a cabeça raspada.

TROPA DOS CALVOS!



Nossos #GarotosDoNinho @wertonre, Igor Jesus e Pedrinho receberam AQUELE trote antes da viagem para Fortaleza. Quem ficou melhor na foto? #VamosFlamengo #CRF



: @mcortesdasilva8 /CRF pic.twitter.com/p01e0HJY2h — Flamengo (@Flamengo) September 27, 2022 As imagens foram compartilhadas pelo Flamengo nas redes sociais. Além disso, diversos jogadores fizeram vídeos nos vestiários brincando com a situação.

Com os "carecas" Igor Jesus, Pedrinho e Werton, o Flamengo embarca nesta terça para o Ceará. O Rubro-Negro encara o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 21h45, no Castelão.