Festa torcida do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Festa torcida do FlamengoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 27/09/2022 20:30

Sinalizadores, animação e muita festa. Assim a torcida do Flamengo recebeu a delegação rubro-negra, que desembarcou em Fortaleza, na noite desta terça-feira. Abaixo, confira o vídeo da recepção:

QUE FESTA LINDA, FORTALEZA!



O Mengão chegou ao hotel e foi recebido pela Nação que está SEMPRE PRESENTE. #VamosFlamengo pic.twitter.com/N5BTuZJjk7 — Flamengo (@Flamengo) September 27, 2022

Com esse apoio da torcida na Arena Castelão, O Flamengo enfrentará o Fortaleza nesta quarta-feira, às 19h, em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão. Por causa da derrota no Fla-Flu, o Rubro-Negro caiu para a quarta colocação, com 45 pontos conquistados. Já o Leão do Pici aparece no 14º lugar, com 31 pontos.

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior terá uma longa lista de desfalques. Isso porque Arrascaeta, Varela, Vidal, Pulgar, Everton Ribeiro e Pedro estavam à serviço das respectivas seleções nesta última data Fifa e não foram relacionados. Já Marinho e Cebolinha foram expulsos na rodada passada e também ficam de fora. Por fim, Bruno Henrique e Rodrigo Caio só retornam para a temporada 2023.