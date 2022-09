Deyverson fez o gol do título da Libertadores do Palmeiras em cima do Flamengo - EITAN ABRAMOVICH / AFP

Publicado 28/09/2022 14:59

Rio - A EA Sports, empresa responsável pela produção do game FIFA 23, pode ter cometido uma grande gafe no novo jogo da saga. A desenvolvedora canadense colocou no elenco do Flamengo um atleta chamado "Deiverson Kaio", se assemelhando ao ex-atacante do Palmeiras, Deyverson, autor do gol do título do Alviverde na Libertadores em cima do Rubro-Negro.

Jogador genérico Deiverson Kaio está no elenco do Flamengo no FIFA 23 Reprodução

Vale lembrar que, pelo fato dos clubes que disputam as séries A e B do Campeonato Brasileiro terem contrato de exclusividade com o game eFootball, da Konami, todas as 15 equipes presentes no jogo da EA Sports possuem apenas jogadores genéricos.

No game, Deiverson Kaio é meio-campista, e nasceu no dia 29 de fevereiro de 1984. Curiosamente, o meia Diego Ribas nasceu no dia 28 de fevereiro de 1985, bem próximo a data de nascimento do jogador genérico. No entanto, não há nenhuma informação se o meia seria uma referência ao atual camisa 10 do Rubro-Negro.

Nas redes sociais, muitos torcedores, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, brincaram com a situação. Confira algumas reações:

Embora não tenha sido lançado mundialmente, o game FIFA 23 já está disponível para quem comprou a versão Ultimate. O jogo estará disponível para quem comprou a versão normal na próxima sexta-feira (30), para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series S|X, Xbox One, Nintendo Switch e PC.