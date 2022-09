Dorival Júnior terá oito desfalques para jogo contra o Fortaleza - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/09/2022 18:03

O Flamengo está escalado para enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão, às 19h desta quarta-feira, em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão. Para o confronto, as principais novidades são as entradas de Victor Hugo, Matheus França e Matuesão nos lugares de Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro, respectivamente.

Todos os três, vale lembrar, estavam a serviço de suas seleções nesta última Data Fifa. Além deles, Dorival Júnior ainda terá mais sete desfalques. Isso porque Varela (data Fifa), Erick Pulgar (data Fifa), Vidal (data Fifa), Everton Cebolinha (suspenso), Marinho (suspenso), Bruno Henrique (lesão) e Rodrigo Caio (lesão) também ficam de fora.

Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes e Victor Hugo; Matheus França, Gabi e Matuesão.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Flamengo



Data e Hora: 28/09/2022, às 19h

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

Quarto árbitro: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Onde assistir: Premiere e SporTV