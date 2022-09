Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/09/2022 12:22

Rio - A CBF precisou alterar a tabela do Flamengo na reta final do Brasileirão. Por conta da logística na final da Libertadores, no dia 29 de outubro, em Guayaquil, contra o Athletico-PR, o duelo do Rubro-Negro contra o Santos, pela 34ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, acontecerá no próximo dia 25, uma terça-feira, às 21h45.

Adversário do Flamengo na decisão, o Athletico-PR também precisou ter sua programação alterada. O Furacão entrará em campo também na terça-feira, no mesmo horário que o time carioca, contra o Palmeiras, na Arena da Baixada.

A tendência é que Flamengo e Athletico-PR embarquem para o Equador já no dia seguinte às partidas. Vale lembrar que a Conmebol exige que os times finalistas cheguem alguns dias antes à sede da decisão para uma série de eventos.