CE - BRASILEIRÃO/FORTALEZA X FLAMENGO - ESPORTES - Rodinei, do Flamengo, na partida entre Fortaleza e Flamengo válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022, na Arena Castelão, em Fortaleza, nesta quarta-feira (28). Foto: CAIO ROCHA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO ZIM20220928014 - 28/09/2022 - 20:14 - CAIO ROCHA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 28/09/2022 21:02 | Atualizado 28/09/2022 21:03

O Flamengo se complicou de vez na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Isso porque, nesta quarta-feira, o Rubro-Negro perdeu de virada por 3 a 2 para o Fortaleza na Arena Castelão, em partida válida pela 28ª rodada da competição. Pedro Rocha abriu o placar, mas Gabi virou o jogo ainda no primeiro tempo. Contudo, Pedro Rocha, mais uma vez, e Caio Alexandre, nos acréscimos, deram a vitória para o Leão do Pici.

Com o resultado, o Fla pode ver a distância para o líder Palmeiras saltar para 15 pontos. Além disso, com a vitória do Corinthians, a equipe de Dorival Júnior caiu para a quinta colocação.

Agora, o Flamengo vira a chave para a 29ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado, às 19h, para enfrentar o Red Bull Bragantino no Maracanã. Já o Fortaleza visitará o Goiás no Hailé Pinheiro, no mesmo dia e horário.

O JOGO

Os primeiros minutos na Arena Castelão foram de um jogo animado, com boas chances de gol para ambas as equipes. O Flamengo atacou primeiro e, depois de boa troca de passes, Gabi descolou ótimo passe para Victor Hugo, que, dentro da área, bateu cruzado e levou perigo ao gol de Fernando Miguel. Logo na sequência, o Leão do Pici chegou com perigo com Pedro Rocha, mas Rodinei apareceu na hora H para bloquear o chute.

Depois desse bombardeio inicial, o Flamengo manteve o controle do jogo e trocava passes com paciência para criar as jogadas de ataque. No entanto, mesmo com quase 80% de posse de bola nesse momento, o Rubro-Negro saiu atrás. Aos 11 minutos, Pedro Rocha driblou David Luiz e João Gomes ainda no meio-campo, partiu em velocidade, cortou Léo Pereira, invadiu a área e bateu forte, sem chances de defesa para Santos.

O Fla, contudo, não se desesperou e manteve a mesma postura. A estratégia funcionou, e, com um pouco de sorte, o empate saiu. Após um toque de bola errado de Ronald, Gabi recuperou a posse, driblou Benevenuto, entrou na área e finalizou. O goleiro Fernando Miguel, por sua vez, foi mal no lance e não impediu o gol do camisa 9.

Ainda em cima do Leão, o Rubro-Negro garantiu a virada na reta final do primeiro tempo. Aos 46 minutos, David Luiz descolou ótimo lançamento para Mateusão, que foi derrubado por Marcelo Benevenuto. O árbitro, então, assinalou o pênalti. Na cobrança de Gabi, Fernando Miguel caiu para um lado, e a bola foi para o outro.

A felicidade, contudo, durou pouco. O Fortaleza voltou com outra postura para o segundo tempo e rapidamente conseguiu o empate. Aos seis minutos, Thiago Galhardo driblou Léo Pereira e tocou atrás para Tinga. O camisa 2 mostrou calma e recuou para Pedro Rocha, que bateu firme no canto esquerdo do goleiro Santos.

Após o gol, o Flamengo viu o Castelão pulsar e o Leão do Pici manter a pressão. Apesar desse cenário adverso, o Flamengo segurou a onda e conseguiu equilibrar a partida. O time de Dorival até teve uma boa oportunidade, em um chute colocado de João Gomes, mas a bola foi para fora.

Entretanto, já mais perto da reta final, praticamente só o Fortaleza atacou. O Flamengo, por sua vez, não conseguia puxar contra-ataques e só defendeu no campo de defesa. O bombardeio do time de Vojvoda foi intenso, e o Fla não resistiu. Depois de um chute forte de Moisés, Caio Alexandre apareceu para pegar o rebote e sacramentar a derrota do Fla.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Flamengo

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Gols: Pedro Rocha (1-0)(17'/1ºT) / Gabi (1-1)(31'/1ºT) / Gabi (1-2) (49'/1ºT) / Pedro Rocha (2-2)(06'/2ºT) / Caio Alexandre (3-2)(49'/2ºT)

Cartões amarelos: Pedro Rocha (FOR) / Léo Pereira, Thiago Maia, João Gomes, Matheuzinho e Diego (FLA)

Cartão vermelho: -



FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)



Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto, Brítez e Juninho Capixaba; Ronald (Moisés, no intervalo), Caio Alexandre e Hércules (Lucas Sasha, 36'/2ºT); Lucas Crispim (Otero, 36'/2ºT), Pedro Rocha (Depietri, a24'/2ºT) e Thiago Galhardo. (Silvio Romero, 44'/2ºT).



FLAMENGO (Técnico: Dorival Júnior)



Santos; Rodinei (Matheuzinho, 17'/2ºT), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas, no intervalo); Thiago Maia, João Gomes e Victor Hugo (Diego, 36'/2ºT); Matheus França (Pedrinho, 36'/2ºT), Gabi e Mateusão (Petterson, 24'/2ºT).