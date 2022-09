Diego Ribas - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 28/09/2022 21:23

O meia Diego analisou a derrota de virada do Flamengo para o Fortaleza por 3 a 2, nesta quarta-feira, em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão. Na visão do jogador, a desorganização do time e a pressão do Leão do Pici foram determinantes para o resultado. Além disso, apesar do revés, Diego destacou a importância de manter a cabeça erguida e manter a confiança no trabalho que tem sido feito.

"Acredito que a gente se desorganizou um pouco no final do jogo. Eles pressionaram bastante e, por isso, acabaram fazendo um gol num belo chute que deram de fora da área. Mas nós temos que seguir, tem muita coisa pela frente. Vamos entrar num mês muito importante. É fundamental manter a cabeça erguida e a confiança no trabalho".

Com a derrota para o Fortaleza, o Flamengo não só estacionou nos 45 pontos, como também deixou o G4 e caiu para a quinta colocação do Brasileirão. Ademais, pode ver o Palmeiras, líder do campeonato, abrir 15 pontos de vantagem na tabela.

"Vencer. Nosso objetivo (no Campeonato Brasileiro) é sempre vencer o próximo jogo e é isso que vai nos deixar preparados, bem preparados para as finais".

Em tempo: agora, o Flamengo vira a chave para a 29ª rodada do Brasileirão. O Fla volta a campo no próximo sábado, às 19h, para enfrentar o Red Bull Bragantino no Maracanã.