Dorival Júnior conseguiu arrancada com o time do Flamengo e ganhou destaque na temporadaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/09/2022 22:08

O técnico Dorival Júnior avaliou a derrota de virada do Flamengo para o Fortaleza por 3 a 2, em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão. Durante a coletiva, o treinador rechaçou a possibilidade de colocar o resultado "na conta" dos dez desfalques e disse que o time teve bons e maus momentos dentro de campo. Ele também manteve os pés no chão e destacou a necessidade de trabalhar para buscar as correções necessárias e não cometer os mesmos erros desta quarta-feira

"Acho que, independente de não ter alguns atletas, isso não pode ser considerado. Natural que do meio para frente nós tivemos praticamente os garotos da base, a exceção do Gabriel, e os dois volante. No mais, era um time ainda com três atletas que estão iniciando uma nova trajetória no profissional. Num todo, nós tivemos bons e maus momentos na partida", disse Dorival.

"Inicialmente tivemos uma partida com algumas dificuldades no trabalho de infiltração, conseguimos corrigir isso. Chegamos aos dois gols merecidamente, tivemos outras oportunidades. No segundo tempo, tínhamos a posse e, com isso, o jogo estava administrado até aquele momento. Tentamos uma jogada por dentro, saímos erradamente e sofremos o empate. No final da partida, algumas bolas levantadas na nossa área trouxeram dificuldade. Nós temos que ter calma, paciência e trabalharmos para buscamos as correções necessárias para que não se repitam erros como o de hoje", completou.

Em tempo: agora, o Flamengo vira a chave para a 29ª rodada do Brasileirão. O Fla volta a campo no próximo sábado, às 19h, para enfrentar o Red Bull Bragantino no Maracanã.

Veja mais declarações de Dorival Júnior:

MENSAGEM PARA A TORCIDA APÓS DUAS DERROTAS SEGUIDAS

"Até os 50 minutos do segundo tempo, nós estávamos nós estávamos dentro três campeonatos. Não é motivo para se pensar e se colocar dessa maneira. Estamos disputando todas as competições, e a equipe vinha jogando muito bem e se superando pela falta de alguns atletas, mas vinha encontrando caminhos e mandando na partida com uma posse de bola interessante. Não têm motivos para falarmos que o torcedor está apreensivo. Nós tomamos uma virada por jogadas pontuais. Não foi um desleixo coletivo. O torcedor pode acreditar que coisas boas vão acontecer. Estamos preparados para toda e qualquer situação. Não ficaremos devendo ao nosso torcedor. Vocês podem ter certeza que essa equipe vai entregar coisas muito boas até o final do ano".

A AMBIÇÃO DO FLAMENGO NO BRASILEIRÃO

"Nós continuamos buscando todos os resultados possíveis, e não abrimos mão do Brasileiro. Prova é que todos os jogadores em condição atuaram hoje. No intervalo, o Filipe (Luís) teve necessidade de sair. No mais, todos os atletas que estavam em condição estavam dentro de campo. Não tem distinção de uma competição a outra. Estávamos com o resultado nas nossas mãos e estávamos jogando uma partida segura até aquele momento.

"Acabamos sofrendo o empate, mas procuramos o gol com intensidade, mantivemos a mesma postura que a equipe vinha tendo. Em um determinado momento, nós perdemos o Mateusão, que vinha desempenhando função muito boa no nosso ataque. Não seguramos tanto as bolas como vinha acontecendo. Com isso, é natural que a equipe adversária passou a atuar um pouco mais no nosso campo, e saiu o gol no último minuto".

ERROS INDIVIDUAIS

"Acho que o erro individual é o dia, é o momento, é uma situação. Ele acaba propiciando uma condição em que o adversário aproveita. Foram erros pontuais em momentos inoportunos que fizeram com que nós tivéssemos que correr atrás a todo momento. O erro acaba acontecendo individualmente e proporciona sim uma situação em que o adversário acaba se aproveitando. Mas não era um fato que vinha gerando problemas para a nossa equipe. Essa concentração nunca deixou de existir. Queira ou não, hoje foi um dia um pouco diferente do que estávamos tendo".