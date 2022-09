Matheus Gonçalves em ação pelo Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 29/09/2022 11:34

Rio - O volante João Gomes, de 21 anos, é a bola da vez no Flamengo, sendo ventilado em grandes clubes do mundo. Porém, a base que revelou recentemente Vinicius Junior e Lucas Paquetá, titulares da seleção brasileira, segue em renovação e atraindo olhares dos analistas de todo o mundo. Com isso, o jornal inglês "The Guardian" colocou mais uma pérola rubro-negra em uma lista de grandes promessas do futebol mundial.

O meia-atacante Matheus Gonçalves, de 17 anos, apareceu na nova edição do ‘Next Generation’. Ele foi foi lembrado pela publicação como um dos 60 jovens que têm essa idade e deverão ter destaque em breve como jogadores profissionais. Além do atleta rubro-negro, outros dois brasileiros foram lembrados: Vitor Roque, do Athletico-PR, e Deivid Washington, do Santos, todos na categoria dos atletas de 17 anos.

Matheus Gonçalves vem chamando atenção na base do Flamengo há algum tempo. Em 2021, o jogador fez parte do elenco que conquistou dois títulos importantes: a Copa do Brasil e o Brasileiro da categoria sub-17. Seu vínculo com o Rubro-Negro vai até o fim de 2024.