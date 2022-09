Bruno Henrique, atacante do Flamengo - Marcelo Cortês/C.R. Flamengo

Publicado 29/09/2022 14:37 | Atualizado 29/09/2022 14:38

O Flamengo informou que o atacante Bruno Henrique passará por uma artroscopia no joelho direito, para a retirada de uma fibrose cicatricial. O cirurgião Luiz Antônio Vieira é quem vai realizar o procedimento e explicou o motivo para mais uma cirurgia no local.

"O Bruno passou por uma cirurgia complexa de reconstrução dos ligamentos cruzado anterior, colateral lateral e do canto posterolateral. O tipo de reconstrução realizada fez com que precisássemos deixá-lo imobilizado por seis semanas, com poucos movimentos. Sabemos que isso favorece uma produção de aderência na articulação. Ele atualmente se encontra com o joelho estável, boa extensão, mas na questão da flexão ainda precisamos de evolução. Como está com três meses, indicamos uma artroscopia para liberar aderências da região e manipularmos o joelho para que alcance a flexão total da articulação", afirmou o cirurgião ao site oficial do clube.

Bruno Henrique está em recuperação de uma grave lesão multiligamentar no joelho direito, sofrida no dia 15 de junho, na vitória do Flamengo sobre o Cuiabá, por 2 a 0, no Maracanã. O tempo estimado para o retorno do atacante permanece entre 10 e 12 meses. Portanto o prazo máximo é junho do ano que vem. O jogador tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2023.