Gabigol é o único do quarteto ofensivo que não foi convocado para amistosos das seleções - Marcelo Cortes / Flamengo

Gabigol é o único do quarteto ofensivo que não foi convocado para amistosos das seleçõesMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/09/2022 17:30

Rio - O Flamengo não venceu o Fortaleza, no Castelão, porém, apesar da derrota, o atacante Gabigol conseguiu alcançar uma marca importante na partida. Com dois gols no duelo da última quarta-feira, o atacante chegou a marca de 27 bolas na rede e igualou o número da temporada de 2020.

Em 2020, Gabigol viveu sua temporada menos artilheira pelo Flamengo. Porém, foi o ano que o atacante menos jogou. No total, o ídolo rubro-negro entrou em campo em 45 jogos e marcou 27 vezes. Já em 2022, o goleador precisou de 56 partidas para igualar o número de gols de duas temporadas atrás.

O melhor ano de Gabigol pelo Flamengo foi em 2019. Na sua primeira temporada, ele atuou em 59 jogos e balançou as redes em 43 oportunidades. No ano passado, o atacante jogou 45 partidas e fez 34 gols pelo clube carioca.