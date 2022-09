Erick Pulgar - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/09/2022 18:47

Nesta quinta-feira, o Flamengo informou que o volante Erick Pulgar se reapresentou com uma entorse no tornozelo esquerdo. Ele já iniciou o tratamento, mas o prazo de recuperação não foi divulgado pelo clube.



Dessa forma, a tendência é de que ele desfalque o Fla no jogo contra o Red Bull Bragantino, que acontece às 19h deste sábado, no Maracanã. Ele se juntará a João Gomes, Léo Pereira, Matheuzinho (suspensos), Bruno Henrique e Rodrigo Caio (lesionados) como baixas do Rubro-Negro para o confronto, que é válido pela 29ª rodada do Brasileirão.

A lesão de Pulgar, conforme esclareceu o Flamengo, aconteceu durante a derrota da seleção chilena para o Marrocos, na data Fifa. O volante, inclusive, chegou a ser substituído e não entrou em campo no jogo seguinte do Chile, contra o Qatar.