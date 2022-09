Flamengo foi derrotado pelo Bragantino no primeiro turno - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 30/09/2022 12:59

Rio - O Flamengo terá que lutar contra um tabu se quiser vencer o Bragantino, neste sábado, às 19h, no Maracanã. O Massa Bruta costuma ser uma "pedra no sapato" do Rubro-Negro, que não consegue uma vitória no confronto há 26 anos.

A último triunfo do Flamengo sobre o Bragantino aconteceu pelo Brasileirão de 1996. Na ocasião, o time carioca venceu em Bragança Paulista por 1 a 0, com gol de Bebeto. Desde então, foram sete jogos, com três vitórias dos paulistas e quatro empates.

Além do tabu, o Flamengo também leva a pior no histórico do confronto. Ao longo da história, as duas equipes se enfrentaram 16 vezes, com seis vitórias do Bragantino, seis empates e apenas quatro vitórias do time carioca.

Para o duelo deste sábado, Dorival Júnior terá a volta dos jogadores que estavam com suas seleções e não puderam atuar na derrota por 3 a 2 para o Fortaleza, na última quarta-feira, no Castelão. Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Vidal e Varela estão à disposição do treinador. A única baixa entre os selecionáveis é Erick Pulgar, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no amistoso do Chile contra o Marrocos e deve ser desfalque por pelo menos dez dias.