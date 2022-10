RJ - BRASILEIRO A 2022, FLAMENGO X ATLÉTICO-GO - ESPORTES - BRASILEIRO A 2022, FLAMENGO X ATLÉTICO-GO - Vidal jogador do Flamengo durante partida contra o Atlético-GO no estádio Maracanã pelo campeonato Brasileiro A 2022. - THIAGO RIBEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

RJ - BRASILEIRO A 2022, FLAMENGO X ATLÉTICO-GO - ESPORTES - BRASILEIRO A 2022, FLAMENGO X ATLÉTICO-GO - Vidal jogador do Flamengo durante partida contra o Atlético-GO no estádio Maracanã pelo campeonato Brasileiro A 2022.THIAGO RIBEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 30/09/2022 21:11

O volante Vidal, do Flamengo, foi anunciado nesta sexta-feira (30), pelo Sindicato Mundial de Jogadores de Futebol (FifPro) como novo integrante do Conselho Mundial de Jogadores. O grupo é formado por 29 membros, 12 homens e 17 mulheres. Nenhum brasileiro faz parte do conselho e apenas Vidal é quem atua no país.

O Conselho Mundial de Jogadores servirá de apoio para o FifPro e mais 66 sindicatos nacionais de atletas, em questões trabalhistas, opinará sobre o calendário internacional de jogos, além de outros assuntos que serão debatidos. O grupo realizou a primeira reunião na última quinta-feira (29), através de uma videoconferência.

O grupo foi criado em 2019 e os novos integrantes foram eleitos pelos seus sindicatos nacionais, em países da África, Américas e Europa. Além de Vidal, fazem parte do conselho jogadores conhecidos como o uruguaio Coates, o argentino Tagliafico e o italiano Chiellini.

"Se eu posso ajudar aos jogadores de todo o mundo com minhas palavras, com o que já foi feito, talvez até com meus conhecimentos, então é realmente uma honra representar meus colegas e fomar parte deste conselho. É a melhor maneira de começar a fazer a nossa voz ser ouvida entre as autoridades futebolísticas", finalizou o italiano Chiellini.