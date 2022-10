Pedro ao lado de Arrascaeta e Gabigol - Gilvan de Souza / Flamengo

Pedro ao lado de Arrascaeta e GabigolGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/10/2022 14:35

O Flamengo divulgou os relacionados para a partida contra o Red Bull Bragantino, que acontece às 19h deste sábado, no Maracanã. A lista conta com o retorno de sete jogadores e o desfalque de seis.

Isso porque Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Varela e Vidal voltam a estar à disposição depois de servirem as respectivas seleções na última data Fifa. Já Everton Cebolinha e Marinho retornam de suspensão.

Por outro lado, João Gomes, Léo Pereira, Matheuzinho (suspensos), Bruno Henrique, Rodrigo Caio (fora da temporada de 2023 por lesão) e Erick Pulgar (entorse no tornozelo esquerdo) são baixas confirmadas.

Confira os relacionados do Mengão para enfrentar o RB Bragantino, pelo @Brasileirao ! #VamosFlamengo #FLAxBGT pic.twitter.com/p2DA4ShDrQ

Conforme a Coluna do Venê adiantou, Filipe Luís será preservado, uma vez que apresentou quadro de virose . Ele foi relacionado, mas ficará no banco de reservas. Assim, Ayrton Lucas entra no time titular. Já David Luiz será poupado. Portanto, Fabrício Bruno e Pablo também ganham oportunidade nos 11 iniciais.