Em entrevista exclusiva ao Jornal O Dia, Natan falou sobre a expectativa para reencontrar o FlamengoAri Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 01/10/2022 10:00

Rio - A partida entre Flamengo e Bragantino, neste sábado, às 19 horas, no Maracanã terá um gosto especial para Natan. Atualmente defendendo o clube paulista, o zagueiro, que foi revelado pelo Rubro-Negro, terá pela primeira vez, a oportunidade de atuar diante dos torcedores do Flamengo no Maracanã. Em entrevista exclusiva ao Jornal O Dia, o jovem falou sobre a situação.

"Expectativa são as melhores possíveis. Jogar no Maracanã, com a torcida do Flamengo. Eu que acabei não pegando a torcida, foi na época da pandemia, mas a expectativa são as melhores possíveis. Encontrar meus ex-companheiros, em um grande jogo do Brasileirão. Vai ser um jogo único!", destacou Natan.

Mesmo defendendo o Bragantino, Natan admitiu que costuma acompanhar os jogos do Flamengo, e que está contente com as oportunidades que jovens como João Gomes e Matheuzinho vem tendo no elenco principal do clube carioca.

"Alguns jogos eu acompanho sim, pois tenho uns amigos lá, (João) Gomes, Matheuzinho e o Neneca (Hugo Souza). Acho importante para eles ter minutagem e mais jogos. Tem outros meninos da base que estão subindo e também estão tendo mais minutagem, como o Victor Hugo, Matheus França e entre outros. Fico bastante feliz em ver eles jogando e creio que eles tem um futuro, não só no Flamengo, mas fora também ter um futuro maravilhoso", comentou o zagueiro.

Por fim, o defensor destacou o momento atual do clube paulista. No meio da tabela, o Bragantino precisa se recuperar e obter uma arrancada para sonhar com um retorno para a Libertadores no ano que vem.

"A gente vive um momento meio de turbulência, mas jogos contra os times de cima da tabela a gente vem rendendo bem, tendo feito bons jogos. A gente está trabalhando bastante, e sabe que vai ser um jogo difícil, mas que a gente tem as totais condições de ganhar este jogo e subir na tabela", finalizou o defensor.

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Logato.