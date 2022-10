No radar do Flamengo, Oscar elogiou o elenco comandado por Dorival Júnior - Foto: Reprodução/Desimpedidos

Publicado 01/10/2022 11:14

Rio - Na última sexta-feira, Oscar falou sobre sua negociação recente com o Flamengo. Em agosto, o meia se acertou verbalmente com o Rubro-Negro, mas não conseguiu a liberação do Shanghai Port, da China, onde tem contrato por mais dois anos. Apesar de ser consagrado, ele acredita que, se chegasse ao clube, não seria titular na equipe de Dorival Júnior.

"É difícil falar isso (sobre titularidade). Os meninos estão jogando superbem. A minha posição é a do melhor quarteto do futebol brasileiro. Eu posso jogar de meia, ponta, volante, mas o time já está encaixado. A gente tenta, tem espaço pra todo mundo. Quem é bom joga. Aí ficaria com o Dorival (Júnior) ter que acertar. Tive um carinho enorme da torcida do Flamengo e hoje eu sou parte do time, todos os flamenguistas me dizem 'em janeiro você está aí, né'", disse Oscar, em entrevista ao canal Desimpedidos, no Youtube.

Embora não tenha concluído o negócio em agosto, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz garantiu que a contratação de Oscar pode acontecer no futuro. O dirigente afirmou que o meia está no radar do clube para a próxima janela de transferências.

"O nome do Oscar estará nessa pauta até quando for o retorno dele oficial para China. Deixar claro que ele tem dois anos de contrato, deixar claro que renovaram há pouco tempo. É dificílimo, é um jogador adaptado. Os chineses têm dificuldade enorme com os brasileiros e não foi o caso dele, que está desde 2017", disse na quinta-feira (29), em entrevista ao "PODFLA".