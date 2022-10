Flamengo x Athletico - Copa do Brasil - Estadio Arena da Baixada - 17-08-2022 - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/10/2022 22:04

Os últimos dias de outubro serão agitados tanto dentro quanto fora de campo no Brasil. Isso porque a final da Copa Libertadores 2022 será disputada na véspera do segundo turno das eleições no país.

A final da competição continental mais importante da América está marcada para o dia 29 de outubro, às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Guayaquil. O segundo turno no Brasil, por sua vez, será no dia seguinte, 30.

Cabe destacar que tanto o estado do Rio de Janeiro quanto o do Paraná votarão apenas para o cargo de presidente, uma vez que os dois já elegeram os respectivos governadores no primeiro turno. No Rio, Cláudio Castro (PL) foi reeleito, enquanto Ratinho Júnior (PSD) garantiu mais um mandato de quatro anos no Paraná.