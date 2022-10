Everton Cebolinha teve boa atuação contra o Bragantino - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/10/2022 17:55

Rio - Apesar de ter entrado bem na goleada de 4 a 1 do Flamengo sobre o Bragantino, no último sábado, o atacante Everton Cebolinha sabe que está devendo com a camisa do Flamengo. Após o duelo no Maracanã, o camisa 11 admitiu que, desde que chegou ao clube, teve atuações abaixo do esperado.

"É difícil, né? Creio que estou próximo, mas ainda não, não estou no meu ideal, é nítido isso. Quando eu pude jogar no Brasil, todo mundo viu as minhas características. Tive duas temporadas muito difíceis (Benfica), tanto no coletivo, como no individual. É claro que você perde um pouco a confiança, mas confiança para o atleta é tudo, ainda mais com características de drible. Mas, como falei, a cada jogo, cada treino, tento manter o ritmo, o melhor nível possível, para estar preparado e 100% durante o ano", disse Cebolinha.

"Acabei fazendo funções que não estava acostumado (no Benfica), não era característica minha. Mas, mesmo assim, creio que me agregou de alguma forma", completou.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Internacional, no Maracanã.