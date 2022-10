Gabigol durante o Media Day para a final da Libertadores - Reprodução/Twitter @Flamengo

Publicado 03/10/2022 17:41

Rio - O elenco do Flamengo participou, na manhã desta segunda-feira (03), do Media Day oficial para a final da Copa Libertadores da América. Os jogadores e o técnico Dorival Júnior participaram das diversas sessões de fotos realizadas pela Conmebol, e de um podcast que será publicado pela entidade sul-americana próximo à decisão do torneio.

Restando 26 dias para o duelo entre Flamengo e Athletico-PR na final da Libertadores, muitos torcedores vivem a ansiedade a expectativa para o confronto. Após a publicação do Rubro-Negro mostrando o Media Day, alguns flamenguistas destacaram a ansiedade para a decisão. Confira algumas reações:

Flamengo e Athletico-PR se enfrentarão no dia 29 de outubro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, no Equador. O Rubro-Negro carioca busca o seu terceiro título da competição, enquanto o Furacão busca o triunfo inédito.