Rodinei - Marcelo Cortes / Flamengo

RodineiMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/10/2022 09:30

Rio - Perto de deixar o Flamengo, Rodinei tem sido titular da equipe de Dorival Júnior. Alguns clubes do futebol brasileiro como Grêmio, Atlético-MG e Botafogo vem sendo ventilados como possíveis destino para o lateral. No entanto, de acordo com o vice de futebol, Marcos Braz, o jogador não assinou nenhum pré-contrato com qualquer equipe.

"Ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Se ele assinar com o clube ou assinar com qualquer situação de outro contrato, o clube que assinou deve informar ao Flamengo. Hoje, a gente não tem nenhuma informação se existe um pré-contrato em vigência com ele", afirmou em participação no "PodFla".

O dirigente não cravou que Rodinei irá deixar o Flamengo e afirmou que há uma ótima relação por parte do clube com o jogador.

"Tenho excelente relação, um carinho especial. Na hora que a gente entender que devemos conversar outra vez sobre o assunto, a gente vai conversar. Não tenho nenhum problema sobre isso", contou.