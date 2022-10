Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/10/2022 14:21

Rio - O meia Giorgian Arrascaeta, de 28 anos, é um dos principais jogadores do Flamengo. Dorival Júnior já divulgou que o uruguaio está realizando um trabalho especial para atuar na reta final da temporada por conta de um problema físico. De acordo com informações do jornal "Gazeta Esportiva", o astro poderá ser poupado em alguns jogos do Campeonato Brasileiro.

Com uma pubalgia, Arrascaeta tem as finais da Copa do Brasil, a decisão da Libertadores e a disputa da Copa do Mundo pela seleção uruguaia como principal foco. Com isso, para chegar bem nestes duelos, o Flamengo deverá poupar o meia no Brasileiro. Muito distante do líder Palmeiras, o Rubro-Negro tem pouquíssimas chances de conquistar o título da competição.

O Flamengo decide a Copa do Brasil em dois jogos contra o Corinthians nos próximos dias 12 e 19. A finalíssima da Libertadores contra o Athletico-PR será no próximo dia 29. Na atual temporada, o meia uruguaio entrou em campo em 51 jogos, fez 12 gols e deu 19 assistências.