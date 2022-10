Renê reencontrará o Flamengo no Maracanã pela primeira vez - Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 04/10/2022 15:42

Rio - Campeão da Libertadores de 2019 e do Brasileirão de 2019 e 2020 pelo Flamengo, o lateral-esquerdo Renê reencontrará o Rubro-Negro pela primeira vez no Maracanã nesta quarta-feira (05). Em entrevista exclusiva ao Jornal O Dia, o jogador comentou sobre o seu respeito pelo clube da Gávea, e destacou a dificuldade do duelo.

"O Flamengo e o Maracanã foram a minha casa por bastante tempo, sempre terei respeito e gratidão pelo clube, pela torcida, mas agora estou do lado oposto e naturalmente vou tentar fazer o meu papel da melhor forma possível para ajudar o Internacional. Eu, mais do que ninguém, sei o quão difícil é jogar contra eles, mas graças a Deus estamos vivendo um bom momento dentro da competição e vamos nos doar ao máximo para tentar levar um bom resultado de volta para Porto Alegre", comentou.

O lateral-esquerdo, que deixou o Flamengo em abril para acertar com o Colorado, também comentou sobre sua adaptação e evolução desde que se despediu do Rubro-Negro.

"Eu sempre procuro trabalhar da mesma maneira, com seriedade, simplicidade, e aqui no Internacional não tem sido diferente. Cada um tem a sua função dentro do esquema tático, tenho me dedicado para fazer a minha parte da melhor forma possível e fico feliz por tudo estar dando certo e pelo apoio que tenho recebido de todos", destacou o jogador.

Por fim, Renê falou sobre a importância de uma possível vitória do Internacional, e a garantia de mais três pontos na competição.

"A gente sabe da dificuldade que é jogar o Brasileirão, que duas ou três rodadas podem mudar bastante o panorama da tabela de classificação, então nosso foco é jogar todas as partidas como uma decisão. A reta final está aí e todo ponto somado pode ser decisivo", finalizou o lateral-esquerdo.

Com Renê em campo, Flamengo e Internacional se enfrentarão na próxima quarta-feira (05), às 21h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

