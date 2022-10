Flamengo divulgou os relacionados por Dorival Júnior para enfrentar o Internacional - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 05/10/2022 12:29 | Atualizado 05/10/2022 12:32

Rio - O Flamengo divulgou, no começo da tarde desta quarta-feira (5), a lista dos jogadores relacionados para o confronto com o Internacional, às 21h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo, o técnico Dorival Júnior terá apenas três desfalques, todos no departamento médico. O zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Bruno Henrique ainda estão fora, e só retornam aos gramados no ano que vem. Além deles, o volante chileno Erick Pulgar se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, e deve ficar à disposição apenas para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

Confira a lista dos relacionados do Flamengo para enfrentar o Internacional:

Goleiros: Diego Alves, Hugo Souza e Santos.

Laterais: Ayrton Lucas, Filipe Luís, Guillermo Varela, Matheuzinho e Rodinei.

Zagueiros: David Luiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Pablo.

Meias: Arturo Vidal, De Arrascaeta, Diego Ribas, Éverton Ribeiro, João Gomes, Matheus França, Thiago Maia e Victor Hugo.

Atacantes: Éverton Cebolinha, Gabigol, Marinho, Mateusão e Pedro.