Nanda Marques, musa do FlamengoDivulgação

Publicado 05/10/2022 15:32 | Atualizado 05/10/2022 15:32

Rio - Musa do Flamengo e youtuber, Nanda Marques, curtiu alguns dias de folga em Barcelona, na Espanha. Na cidade, ela, que adora cuidar da sua saúde e mantém uma rotina de cuidados com o corpo, visitou pontos turísticos.

Um deles foi o Parque Güell, um grande parque urbano com elementos arquitetônicos. Nanda Marques cursou alguns períodos de arquitetura e admira as obras do arquiteto Antoni Gaudí.Sempre que viaja, Nanda procura conhecer melhor a história e o dia a dia da cidade. "Eu amei Barcelona. Um lugar lindo com muita história e turismo", disse a modelo.