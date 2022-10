Gabigol está na mira do Sevilla, da Espanha - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 05/10/2022

Rio - Novo treinador do Sevilla, Jorge Sampaoli já começou a agir nos bastidores do clube espanhol, e pediu a contratação do atacante Gabigol, principal nome do Flamengo nos últimos anos, para "quebrar" a seca de gols de sua nova equipe. A informação é do portal espanhol "Vamos Mi Sevilla".

Na atual temporada, o Sevilla marcou apenas sete gols nas sete partidas que disputou. Sabendo disto, a principal prioridade do clube espanhol no mercado é a contratação de um novo atacante. Por ser conhecido de Sampaoli, o nome de Gabigol agradou a diretoria e os torcedores do clube espanhol.

O principal objetivo de Jorge Sampaoli no comando do Sevilla é garantir a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Atualmente os "Rojiblancos" estão na 17ª colocação do Campeonato Espanhol, com cinco pontos.

Sampaoli é admirador de alguns jogadores do Flamengo e quando treinava o Olympique de Marselha foi responsável por indicar Gerson, que acabou comprado pelo clube francês e deixou o Rubro-Negro no meio de 2021.

Enquanto observa o interesse do Sevilla, Gabigol se concentra para os próximos compromissos do Flamengo. Nesta quarta-feira (06), o atacante será titular no confronto com o Internacional, às 21h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.