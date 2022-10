FFlamengo x Internacional - Campeonato Brasileiro - 05-10-2022 Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

FFlamengo x Internacional - Campeonato Brasileiro - 05-10-2022 Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/10/2022 23:25

O Flamengo pressionou bastante, criou boas oportunidades de gol, mas não conseguiu vencer o Internacional, que contou com uma atuação de gala do goleiro Keiller. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro empatou em 0 a 0 com o Colorado no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Fla desperdiçou a oportunidade de entrar no G4 e permanece na quinta colocação, com 49 pontos. Já os gaúchos continuam na vice-liderança, com 54 pontos.

Agora, as duas equipes viram a chave para a 31ª rodada do Brasileirão. O Flamengo volta campo no sábado, às 19h, para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. Já o Inter recebe o Goiás no Beira-Rio, às 11h, no domingo.

O JOGO

O primeiro tempo foi animado no Maracanã. O Flamengo atuou do jeito que a torcida já se acostumou a ver: com mais posse de bola, no campo do adversário e em cima do adversário. No entanto, nesse cenário, o Inter conseguia explorar os contra-ataques e levar perigo ao gol defendido por Santos. A principal chance de gol do jogo, inclusive, pertenceu aos Colorados. Aos 14 minutos, Maurício cruzou na área e Alan Patrick finalizou. A bola tinha até endereço certo, mas Léo Pereira apareceu e cortou de cabeça em cima da linha.

O Rubro-Negro não se intimidou e respondeu logo no minuto seguinte. Arrascaeta partiu pelo lado direito e descolou um cruzamento na medida para Pedro, que apareceu sozinho na área. O centroavante bateu de primeira, mas Keiller saiu bem do gol, fechou os espaços e fez a defesa.

Vale destacar que o goleiro Keiller foi uma verdadeira pedra no sapato para o Fla durante toda a primeira etapa. O Rubro-Negro martelava e, quando conseguia encontrar os espaços para finalizar, freava na noite inspirada do goleiro colorado.

No segundo tempo, o Flamengo retornou com a mesma pegada, mas viu o Inter rapidamente equilibrar o confronto. A equipe carioca, aliás, tomou um grande susto aos dez minutos. Pedro Henrique tabelou com Alan Patrick e invadiu área sozinho. O atacante finalizou forte, mas Santos fez boa defesa. No rebote, David Luiz agiu rápido e mandou para escanteio.

O bom momento dos visitantes durou mais cinco minutos. Posteriormente, Dorival mexeu no time, e o Flamengo voltou a ter controle e ditar o ritmo do jogo. O bombardeio do Rubro-Negro foi intenso, até bola na trave teve, mas o zero não saiu do placar no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 0x0 Internacional

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Gols: -

Cartões amarelos: David Luiz, Thiago Maia e Gabigol (FLA) / Pedro Henrique (INT)

Cartão vermelho: -



FLAMENGO (Técnico: Dorival Júnior)

Santos; Rodinei (Matheuzinho, 14'/2ºT), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes (Vidal, 14'/2ºT), Everton Ribeiro (Matheus França, 38'/2ºT) e Arrascaeta (Everton Cebolinha, 14'/2ºT); Gabigol e Pedro .



INTERNACIONAL (Técnico: Mano Menezes)

Keiller; Bustos, Vitão, Mercado (Thauan Lara, 34'/2ºT) e Renê; Liziero, Edenílson, Maurício (Rodrigo Moledo, 19'/2ºT) e Alan Patrick (Lucas Ramos, 30'/2ºT); Pedro Henrique (Braian Romero, 20'/2ºT) e Alemão (Estevão, 29'/2ºT).