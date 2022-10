Flamengo x Internacional - Campeonato Brasileiro - 05-10-2022 Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo x Internacional - Campeonato Brasileiro - 05-10-2022 Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/10/2022 00:03

Gabi analisou o empate sem gols do Flamengo com o Internacional, nesta quarta-feira, pela 30ª rodada do Brasileirão. Na visão do atacante, o Fla "amassou" o Colorado e teve o controle do jogo. Contudo, ainda de acordo com ele, faltou a bola entrar.

"Sim, fizemos um grande jogo, amassamos eles. Eles tiveram poucas chances, tivemos o controle do jogo. Faltou tudo, na verdade, faltou o gol. Criamos, e tem dia que a bola não entra", disse Gabigol, à TV Globo.

O atacante, vale destacar, foi advertido com cartão amarelo por reclamação já no fim da partida. Na mesma entrevista, Gabi admitiu que forçou a punição.

"Eu tinha que tomar o cartão. O próximo jogo eu não iria jogar. Então, eu tinha que tomar o terceiro", contou.

Cabe destacar que o próximo compromisso do Flamengo acontece no próximo sábado, às 19h, contra o Cuiabá na Arena Pantanal. A expectativa é de que Dorival Júnior mande um time misto para o confronto.