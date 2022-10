Flamengo de Pedro tropeçou mais uma vez no Brasileirão - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/10/2022 10:54

Um dos motivos para a decepcionante campanha do Flamengo no Brasileirão é o desempenho contra os times que estão no G-4. Em sete partidas, o Rubro-Negro conquistou apenas uma vitória.



Retrospecto de Z-4

O empate em 0 a 0 com o Internacional, mesmo com a formação titular, gerou apenas o sexto ponto na tabela em confrontos diretos. Um aproveitamento de 28,5% e que ajuda a explicar a distância de 14 pontos para o Palmeiras, que joga nesta quinta-feira.



A única vitória foi no início do Brasileirão, sobre o Fluminense: 2x1 jogando pior que o adversário, ainda sob o comando de Paulo Sousa. No returno, perdeu pelo mesmo placar, desta vez sendo melhor.



Resta um jogo

Adversário de quarta-feira, o Internacional foi outra pedra no sapato rubro-negro. Além do 0 a 0, uma derrota por 3 a 1, na estreia de Dorival Júnior.



Já contra o líder, foram dois empates: 0 a 0, e 1 a 1. Neste último, Dorival optou por poupar os titulares, mesmo com grande vantagem sobre o São Paulo, na semifinal da Copa do Brasil, e não pôde se aproximar do Palmeiras.



Por fim, uma derrota por 1 a 0 para o Corinthians, que ainda será adversário neste Brasileirão. Pelo menos, no confronto pelas quartas de final da Libertadores, venceu os dois jogos.