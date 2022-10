Torcida do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Torcida do FlamengoMarcelo Cortes/CRF

Publicado 06/10/2022 15:14

Rio - Os ingressos para a torcida do Flamengo no jogo de ida da final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, na Neo Química Arena, estão esgotados. Em apenas dois minutos, os rubro-negros compraram todas as 2.800 entradas.

As vendas foram iniciadas às 14h desta quinta. Por conta de um acordo entra as diretorias de Flamengo e Corinthians, os ingressos custaram R$ 200 (meia) e R$ 400 (inteira). O valor para a torcida do time paulista será o mesmo no jogo de volta, no dia 19, no Maracanã. No entanto, a diretoria vai subsidiar R$ 310 em cada entrada.

Para o jogo do Maracanã, a torcida do Flamengo também esgotou rapidamente os ingressos. Apenas sócios-torcedores dos planos Diamante e Platina, os mais caros, conseguiram garantir seu lugar na decisão.