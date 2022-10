Internacional segurou empate contra o Flamengo no Maracanã (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo) - Marcelo Cortes / Flamengo

Internacional segurou empate contra o Flamengo no Maracanã (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/10/2022 15:14

Em um jogo bastante movimentado, o Flamengo recebeu o Internacional no Maracanã na última quarta-feira (5) em partida válida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro em duelo direto entre equipes do G6. No entanto, a equipe do treinador Mano Menezes acabou segurando a pressão de Dorival Junior e o empate sem gols prevaleceu no placar.

Questionado sobre a atuação da equipe Colorada fora de casa, o comentarista pentacampeão Denílson elogiou a postura dos comandados de Mano Menezes durante sua participação no "Jogo Aberto", da Band.. O ex-jogador ressaltou que mesmo com uma postura mais defensiva, o Internacional não abriu mão de jogar contra o Flamengo.

"Gosto de ver jogos que são dinâmicos, os dois times buscando o gol, obviamente que cada um dentro do seu estilo de jogo e proposta. O Inter, apesar de ser mais defensivo, especificamente no segundo tempo depois da saída do Pedro Henrique, os jogadores que ele (Mano Menezes) colocou em campo têm essa característica. Mas no primeiro tempo, o Inter não abriu mão de jogar, se defendia bem e quando tinha um contra-ataque conseguia causar uma preocupação para o Flamengo", afirmou Denílson.

Embora o jogo tenha entregue um bom entretenimento aos espectadores, o resultado não foi bom para nenhum dos dois times. Com o empate, o Internacional chegou aos 54 pontos na segunda colocação e pode ver o líder Palmeiras abrir 12 pontos de vantagem caso vença o Coritiba nesta quinta-feira. Por outro lado, o Flamengo se mantém na quinta colocação, com 49 pontos, à dois pontos de distância para o quarto colocado Corinthians.