Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

GabigolMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/10/2022 09:30

Rio - Com a chegada de Jorge Sampaoli ao Sevilla, o nome de Gabigol ganhou força no clube espanhol. E de acordo com o portal "Fichajes.net", uma proposta de cerca de 24 milhões de euros (cerca de R$ 122,7 milhões na cotação atual) poderá chegar ao Rubro-Negro em breve.

Apesar disso, mesmo que o Flamengo receba essa oferta do Sevilla, dificilmente Gabigol seria liberado por esse valor. Em entrevista coletiva há alguns meses, o vice de futebol, Marcos Braz, afirmou que o Rubro-Negro já recusou uma proposta de 30 milhões de euros pelo artilheiro.

Sampaoli é um admirador de jogadores do Flamengo. Em 2021, no comando do Olympique de Marselha, o argentino pediu a contratação de Gerson, meia do clube carioca. Após uma negociação que durou algumas semanas, o clube francês e o Rubro-Negro fecharam negócio.

Gabigol, de 26 anos, é um dos principais jogadores do elenco do Flamengo. Ele se tornou um dos maiores ídolos da história do clube carioca, conquistando títulos importantes como uma Libertadores e dois Brasileiros.