Santos, goleiro do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 07/10/2022 18:07

Rio - Focado nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo enfrentará o Cuiabá, neste sábado, às 19h, na Arena Pantanal, com um time todo formado por jogadores de linha reserva. Nesta sexta-feira, o Rubro-Negro divulgou a lista de relacionados para a partida, que conta apenas com Santos do time titular.

Até mesmo a presença de Dorival Júnior é incerta no confronto. O treinador não viajará com a delegação nesta sexta. Ficará no Rio para comandar o treino dos titulares na manhã deste sábado, no Ninho do Urubu, e em seguida embarcará para Cuiabá. Se não houver imprevistos com o voo e ele chegar a tempo, ficará à beira do campo.

A provável escalação do Flamengo para a partida tem Santos, Varela, Pablo, Fabrício Bruno, Ayrton, Diego, Vidal, Victor Hugo, Marinho, Cebolinha e Mateusão.