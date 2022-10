Dorival - Gilvan de Souza / Flamengo

DorivalGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 07/10/2022 15:17

Rio - O Flamengo está na final da Copa do Brasil e da Libertadores. Caso conquiste os dois títulos, o clube carioca corre o risco de perder o técnico. De acordo com informações do jornalista André Rocha, do portal "UOL", Dorival Júnior será convidado pela CBF, caso tenha 100% de aproveitamento nas duas finais que terá pela frente neste mês.

Na última quinta-feira, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues afirmou que os nomes de Dorival, Fernando Diniz e Abel Ferreira são bem avaliados na entidade. No entanto, o dirigente descartou que eles sejam favoritos para substituir Tite após a Copa.

"O futebol brasileiro tem um manancial extenso de grandes treinadores. Seria injusto citar só esses três (Dorival, Diniz e Abel). Não quero esquecer nenhum. Ratifico os nomes que você coloca. Mas teria que citar outros 10 nomes", disse Ednaldo Rodrigues.

A permanência de Dorival no Flamengo no ano que vem também depende dos resultados nas finais contra Athletico-PR e Corinthians. O Rubro-Negro ainda aguarda uma avaliação ao fim da temporada para decidir se renova ou não o contrato com o treinador.