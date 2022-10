Torcida do Flamengo fazendo sua festa no Maracanã - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 08/10/2022 11:52

Rio - Está criado o "Dia do Flamengo". Eduardo Paes, prefeito da Rio de Janeiro, sancionou a Lei 5.146/2010, na última sexta-feira (07), e incluiu o aniversário do Rubro-Negro no calendário oficial da cidade. Assim, o evento passará a ser comemorado anualmente no dia 17 de novembro.

A inclusão do "Dia do Flamengo" no calendário oficial da Cidade Maravilhosa institui o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do município, de acordo com o Projeto de Lei.

Este, por sua vez, foi enviado ao prefeito no dia 20 de setembro, pelos vereadores Marcos Braz (PL), Laura Carneiro (PSD), Tânia Bastos (Republicanos), Rosa Fernandes (PSC), Dr. Marcos Paulo (PSOL) e Átila A. Nunes (PSD). Marcos Braz (PL), além de vereador do Rio, é também o vice-presidente de futebol do Flamengo.

Em uma brincadeira nas redes sociais, Eduardo Paes publicou um vídeo com dois carimbos: 'sanciono nesta data' e 'veto integralmente'. Após a repercussão, o prefeito, torcedor declarado do Vasco da Gama, publicou em suas contas oficiais o aval sobre o Projeto de Lei para comemoração do "Dia do Flamengo".