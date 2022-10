Vidal começará jogando pelo Flamengo contra o Cuiabá - Gilvan de Souza/Flamengo

Com os titulares focados na final da Copa do Brasil - a partida de ida será na quarta-feira (12) -, o Flamengo está confirmado com os reservas para enfrentar o Cuiabá, neste sábado às 19h, fora de casa.

O Rubro-Negro irá a campo apenas um titular, que é o goleiro Santos. O restante da escalação tem: Varela, Pablo, Fabrício Bruno e Ayrton; Diego, Vidal e Victor Hugo; Marinho, Everton Cebolinha e Mateusão.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! O Flamengo está escalado para enfrentar o Cuiabá, pelo @Brasileirao! #VamosFlamengo #CUIxFLA pic.twitter.com/Pu5YEE3DmU — Flamengo (@Flamengo) October 8, 2022

Em quinto lugar no Brasileirão, com 51 pontos, o Flamengo pode subir para terceiro em caso de vitória sobre o Cuiabá, que está na zona de rebaixamento. Depois, terá de torcer por tropeços de Fluminense e Corinthians.