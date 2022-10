Arrascaeta, com pubalgia, requer cuidados do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 08/10/2022 14:53

Com o pensamento no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, quarta-feira em Itaquera, contra o Corinthians, os titulares do Flamengo realizaram um treino neste sábado no CT Ninho do Urubu. Enquanto isso, os reservas e mais jogadores da base enfrentarão o Cuiabá logo mais, às 19h no Maracanã, pelo Brasileirão.

O grupo que permaneceu no Rio de Janeiro realizou um trabalho intenso no CT sob o comando do técnico Dorival Júnior!



FOCO TOTAL NAS PRÓXIMAS DECISÕES! pic.twitter.com/QSe7MoyizM — Flamengo (@Flamengo) October 8, 2022

O foco é na conquista da Copa do Brasil. E assim, o Rubro-Negro tenta blindar os jogadores nas próximas duas semanas. Entrevistas só devem acontecer após os jogos, para manter a atenção total na preparação.



Com uma queda de desempenho de algumas peças do time titular, a comissão técnica quer aproveitar os treinos deste sábado e domingo para ajustar os erros das últimas partidas. Por isso, até mesmo o técnico Dorival Júnior não comanda o time neste fim de semana, para trabalhar com os titulares no CT.



A Copa do Brasil pode render ao Flamengo R$ 60 milhões se for campeão, já o vice, o garante R$ 25 milhões. Além disso, o clube não conquista o torneio desde 2013. No período, perdeu a final de 2017 para o Cruzeiro.