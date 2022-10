Flamengo não precisou de um bom futebol dos reservas para vencer o Cuiabá na casa do adversário: faltou pressão na marcação, no 1º tempo - AssCom Dourado

Flamengo não precisou de um bom futebol dos reservas para vencer o Cuiabá na casa do adversário: faltou pressão na marcação, no 1º tempo AssCom Dourado

Publicado 08/10/2022 20:56

Com a cabeça no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, quarta-feira (12) contra o Corinthians, o Flamengo não precisou de um bom futebol dos reservas para vencer o Cuiabá na Arena Pantanal por 2 a 1, pelo Brasileirão. Bastou Everton Cebolinha e Marinho conseguirem fazer algumas jogadas no segundo tempo para os gols saírem. Um deles do próprio camisa 31, de pênalti, e o outro de Matheus França, que entrou muito bem. Rafael Gava diminuiu no fim.



Depois de treinar os titulares de manhã no Rio, Dorival Júnior pegou um avião, com escala em São Paulo antes de desembarcar em Cuiabá e seguir direto para a Arena Pantanal, para comandar a equipe. Uma maratona desgastante que não fez valer a pena pelo primeiro tempo da partida, com jogadores bem abaixo tecnicamente.

Poucas chances no primeiro tempo

Faltou ao Flamengo maior volume de jogo e impor a pressão característica na marcação. Mas também boas atuações individuais. Como resultado, poucas chances de gol. As melhores saíram num cruzamento que Mateusão fez o pivô e Vidal chutou rente à trave, e numa jogada individual de Everton Cebolinha, que parou no goleiro.



Na zona de rebaixamento, o Cuiabá teve muitas dificuldades e levou perigo em dois cruzamentos, e num chute de Deyverson, carrasco da Libertadores de 2021, que Varela desviou.

Flamengo desencanta

No segundo tempo o jogo ficou mais animado. Ayrton Lucas e Marinho tiveram chance, assim como o Cuiabá assustou pelo alto com Deyverson, parando em Santos, e André Luís, que mandou para fora. Mas foi o Flamengo a abrir o placar com Matheus França, aos 12, em jogada com participação de Cebolinha e Marinho, que jogavam mal, mas se tornaram decisivos.

A vitória foi resolvida oito minutos depois, com Marinho marcando o segundo em pênalti, que ele mesmo sofreu. Com o placar, o Rubro-Negro ficou mais leve e Cebolinha ainda perdeu duas grandes chances de ampliar.

Já nos acréscimos, Diego perdeu a bola perto da área e Rafael Gava diminuiu.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá 1x2 Flamengo

Local: Arena Pantanal (MT)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

Gols: Matheus França (12'/2ºT) e Marinho (20'/2ºT); Rafael Gava (48'/2ºT)

Cartões amarelos: Osorio, Alan Empereur (CUI); Diego (FLA)



FLAMENGO

Santos, Varela, Pablo, Fabrício Bruno e Ayrton; Diego, Vidal (Igor Jesus, 27'/2ºT) e Victor Hugo; Marinho (Cleiton, 43'/2ºT) , Everton Cebolinha (Petterson, 37'/2ºT) e Mateusão (Matheus França). Técnico: Dorival Júnior.

CUIABÁ

João Carlos, Joaquim, Alan Empereur e Marllon (Paulão/intervalo); Daniel Guedes (Marcão, 27'/2ºT), Pepê (Rafael Gava, 21'/2ºT), Denilson, Rodriguinho (Alesson, 27'/2ºT) e Osorio; Deyverson e André Luís (Valdívia, 27'/2ºT). Técnico: António Oliveira.