Copos comemorativos do Flamengo para a final da Libertadores foram comercializado com o mapa da Colômbia; final, no entanto, será no Equador - Reprodução/Twitter

Publicado 09/10/2022 15:47 | Atualizado 09/10/2022 15:49

Rio - Se dentro de campo vai tudo dentro do planejado, fora, o marketing do Flamengo cometeu uma gafe enorme visando a final da Libertadores, no dia 29 deste mês, contra o Athletico-PR. Em uma das ações, o Rubro-negro lançou copos comemorativos com o mapa da Colômbia. A decisão do torneio, no entanto, acontecerá em Guayaquil, no Equador.

Os copos estavam em circulação desde setembro, mas a situação só chamou atenção neste domingo (9), após vídeos repercutirem nas redes sociais.

Rapidamente, diversos perfis compartilharam a informação, que passou a ser comprovada por torcedores, que foram às lojas licenciadas pelo clube para verificarem os erros do produto. O clube, por sua vez, já tratou de tirar a linha de comercialização.

Vale destacar que a produção de copos comemorativos do Flamengo vem através de uma empresa com contrato terceirizado, sendo uma parte indireta das ações de marketing do clube. Veja abaixo o vídeo: