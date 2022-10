O Flamengo avançou na Copa do Brasil sub-20 - Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/10/2022 17:58

O Flamengo está classificado para as quartas da Copa do Brasil sub-20. Isso porque, nesta segunda-feira, o Rubro-Negro venceu o América-MG por 2 a 0 na Gávea, pelo jogo da volta das oitavas de final da competição. Os gols foram marcados por Diegão e Matheus Gonçalves.

Vale lembrar que o Fla já havia vencido o Coelho no jogo de ida, que aconteceu no Sesc Alterosas, em Minas Gerais, por 1 a 0. Dessa forma, os comandados do técnico Mario Jorge poderiam até empatar para avançar na competição.

OS GOLS

O Flamengo abriu o placar na Gávea aos 15 minutos do segundo tempo. Petterson cobrou escanteio na área, e o zagueiro Diegão subiu mais alto do que todos para cabecear e colocar o Rubro-Negro em vantagem no marcador.

Já na reta final da partida, aos 43 minutos, o Fla sacramentou a vitória. Zé Welinton interceptou um passe no campo de defesa, partiu em direção ao ataque, fez boa jogada individual e acionou Matheus Gonçalves na esquerda. O camisa 34 limpou a marcação, ajeitou para perna canhota e acertou um chute no ângulo.