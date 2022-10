Gabigol prefere decidir finais em casa - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 10/10/2022 11:33

Rio - Um dos maiores ídolos atuais do Flamengo, Gabigol estará em campo em mais uma final pelo clube. Na próxima quarta-feira, o Rubro-Negro enfrenta o Corinthians pela partida de ida da decisão da Copa do Brasil, em Itaquera. Para o atacante, com a definição do título no Maracanã, no dia 19 de outubro, o time carioca pode ter alguma vantagem sobre o Timão.

"Eu, Gabriel, prefiro definir em casa. Eu acho que é difícil a gente falar o que a gente acha porque cada um tem a sua preferência. Mas eu acho que decidir na sua casa sabendo que você pode ser campeão em casa ou também vir de um resultado negativo no primeiro jogo e poder reverter em casa… Creio eu que tem uma vantagem. Mas é muito pequena", disse em entrevista ao "Esporte Espetacular", da TV Globo.

No Flamengo desde 2019, Gabriel Barbosa tem uma história de conquistas pelo Rubro-Negro. O atacante, de 26 anos, venceu uma Libertadores, em 2019, e dois Brasileiros, em 2019 e 2020.

Poupado na vitória do Flamengo sobre o Cuiabá no último sábado, Gabigol irá intensificar a preparação com foco na primeira partida da final da Copa do Brasil. Antes da final, a equipe terá dois treinos sob o comando de Dorival Júnior para os ajustes necessários.