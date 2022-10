Da esquerda para a direita: Daniel Cabral, Marinho, Mateusão e Matheus França - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/10/2022 19:49

Marinho, Matheus França, Mateusão e Daniel Cabral estiveram presentes na Gávea para assistir à vitória do Flamengo sobre o América-MG por 2 a 0, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20. Com o resultado, o Fla levou a melhor no agregado por 3 a 0 e garantiu vaga nas quartas da competição.

DECISIVOS!



Confira os gols de Diegão e Matheus Gonçalves, que confirmaram a classificação dos #GarotosDoNinho para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20!#VamosFlamengo pic.twitter.com/42wPJvcz9X — Flamengo (@Flamengo) October 10, 2022

Dos quatro, apenas Marinho não é oriundo da base rubro-negra. Ele estava no Santos e chegou este ano ao Rubro-Negro.

Matheus França estreou pelos profissionais em dezembro de 2021 e está integrado ao time desde o início desta temporada. Já Mateusão começou a ganhar mais oportunidades com o elenco principal nos últimos jogos do Fla.



Por fim, Daniel Cabral foi titular no jogo de ida da Copa do Brasil sub-20, contra o América-MG. Contudo, foi relacionado por Dorival Júnior e viajou com os profissionais para a partida diante do Cuiabá, no sábado, pela 31ª rodada do Brasileirão.