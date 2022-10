Dorival Júnior tenta últimos ajustes do Flamengo antes da final da Copa do Brasil - Gilvan de Souza / Flamengo

Dorival Júnior encarou uma maratona no sábado para treinar os titulares de manhã, no Rio, e comandar os reservas à noite, em Cuiabá. Tudo para aproveitar ao máximo o tempo de preparação do Flamengo para as final da Copa do Brasil. O objetivo, segundo o treinador, é recuperar pontos da questão tática que vinham dando certo, mas o time não conseguiu repetir nas últimas partidas.

"Estamos resgatando alguns comportamentos porque eles vão se perdendo com o tempo. Passa o tempo e você às vezes não dá muita atenção em razão de sequências. Você acaba abrindo mão de um trabalho ou outro que são necessários para que tenhamos em partidas as mesmas condições apresentadas. Para que a equipe crie, como ela busca o gol adversário, e também não corra muitos riscos. Acho que esse foi o principal ponto", explicou o treinador.



Com o foco na primeira partida da final da Copa do Brasil, quarta-feira (12) contra o Corinthians, em São Paulo, a comissão técnica do Flamengo optou por mandar a campo os reservas na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, e os titulares nem sequer foram relacionados. Além da tática, a parte física foi um dos motivos, tudo para o time estar em perfeitas condições.



"Temos que continuar jogando em cima das nossas características. O dia (sábado) foi muito bem aproveitado em termos de treinamento. Espero que tenhamos a mesma força para os momentos decisivos em finais de competições. Essa preparação vem sendo feita gradativamente com todos participando e não deixando com que percamos o foco principal. Não tenho dúvida que faremos boas partidas", garantiu o treinador.